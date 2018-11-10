FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasındaki öğretmen yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlendiği FETÖ/PDY operasyonda yakalanan ve örgütün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında 'öğretmen' olduğu öne sürülen M.K. Eskişehir'de yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan M.K., Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında 'öğretmen' konumunda olduğu öne sürülen M.K., KOM Şubesi'ne götürüldü. Örgütün haberleşme sistemi olan ByLock programını da kullandıığı belirtilen M.K., işlemlerinin ardından Kocaeli'ne gönderileceği belirtildi.
Şırnak Valiliği dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!
Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum