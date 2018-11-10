HABER

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasındaki öğretmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlendiği FETÖ/PDY operasyonda yakalanan ve örgütün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında 'öğretmen' olduğu öne sürülen M.K.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin düzenlendiği FETÖ/PDY operasyonda yakalanan ve örgütün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında 'öğretmen' olduğu öne sürülen M.K. Eskişehir'de yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan M.K., Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında 'öğretmen' konumunda olduğu öne sürülen M.K., KOM Şubesi'ne götürüldü. Örgütün haberleşme sistemi olan ByLock programını da kullandıığı belirtilen M.K., işlemlerinin ardından Kocaeli'ne gönderileceği belirtildi.

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Van'daki uygulamada aranan 9 kişi yakalandıVan'daki uygulamada aranan 9 kişi yakalandı
Gaziantep'te kaçak sigaraya 6 gözaltıGaziantep'te kaçak sigaraya 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.