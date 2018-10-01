DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "eyalet imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ve eşi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün üç eyalete böldüğü Denizli'deki sözde "eyalet imamları"ndan biri olduğu öne sürülen R.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Hakkında yakalama kararı bulunan ve FETÖ terör örgütü içerisinde "büyük bölgeci" tabir edilen R.B. ile eşi F.B'nin saklandığı adresi tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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