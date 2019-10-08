HABER

FETÖ'nün "destekçilerine" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

Konya merkezli 7 ilde FETÖ'den ihraç edilen örgüt üyelerine yardım sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u tutuklandı

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları, mesleklerinden ihraç edilen örgüt üyelerine maddi ve hukuki yardım sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'den ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan ailelere, maddi ve hukuki yardım sağladıkları öne sürülen 26 şüpheliden 3'ü daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı. 12 zanlı ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında mesleklerinden ihraç edilen örgüt üyelerine maddi ve hukuki yardım sağladıkları iddiasıyla 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, yaklaşık 9 ay yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından 2 Ekim'de Konya, Antalya, Ankara, Kastamonu, Yalova, Şanlıurfa ve Aksaray'da başlattığı eş zamanlı operasyonda aralarında avukatların da olduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
“Bankaların kart kullanımına özendirme vaatlerine kanmamalı”“Bankaların kart kullanımına özendirme vaatlerine kanmamalı”
İzmir iş dünyasını heyecanlandıran yatırımİzmir iş dünyasını heyecanlandıran yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Konya operasyon tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu: 9 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

Gezi Parkı davası bugün görülecek

Gezi Parkı davası bugün görülecek

Sivas'ta mahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralı

Mahkum nakil aracı kaza yaptı! 5'i asker 9 kişi yaralı

İstanbul trafik durumu (İBB trafik yoğunluk haritası)

İstanbullular dikkat! Trafik kilit

İzmir merkezli 11 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

İzmir’de minibüs tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

İzmir’de korkunç kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.