FETÖ'nün dijital evlilik kataloğu ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - ENES CAN - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da açılan bir davada "örgüt üyesi olmak" suçundan yargılanan E.Ç'nin el konulan dijitallerin incelenmesi sonucunda, FETÖ'nün hazırladığı dijital evlilik kataloğu bulundu.

İstanbul ağır ceza mahkemesinde görülen 48 sanıklı FETÖ'ye yönelik davada, yargılanan şahısların el konulan dijital materyal incelemesi tamamlanarak, bilirkişi raporu alındı.

Söz konusu raporda sanıklardan E.Ç'nin hafıza kartının içinde bulunan bir dosyada, FETÖ mensuplarının bekar örgüt mensuplarını evlendirmek amacıyla hazırlanmış ve katalog olarak adlandırdıkları dijital belge bulundu.

Daha önce örgüt mensuplarının katalogla evlendirildikleri, bunun için örgütün kendi içinde hiyerarşik bir yapının kurulduğu soruşturmalar sonucunda ortaya çıkmıştı. Bulunan belge ile örgütün katalog evlendirme faaliyetini dijitale döktüğü ve bunu da filtreleme şeklinde yaptıkları tespit edildi.

Dosyanın içerisindeki tüm belgeler tek tek incelenerek bilirkişi raporunda hem görsel hem yazılı olarak yer verildi.