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FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

Sivas merkezli 4 ildeki operasyonda gözaltına alınan 3 doktor ile 1 astsubay adliyeye sevk edildi

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan doktorlar K.V, T.G. ve S.C. ile muvazzaf astsubay O.B, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, adliyeye gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Kocaeli ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında doktor ve akademisyenlerin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmış, H.G. dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Sivas

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