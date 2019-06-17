Duruşmada savunma yapan sanıklar, iddianameye konu olan dua listesinden haberleri olmadığını, FETÖ’ye üye olmadıklarını, bu örgütle irtibatlarının bulunmadığını öne sürerek, haklarındaki tüm suçlamaların asılsız olduğunu aktardı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 27 tutuklu sanık ve avukatları katılırken, bir kısım tutuksuz sanık da hazır bulundu.

Bu listenin birinci sırasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere toplam 944 kişinin isminin geçtiğinin belirlenmesi üzerine söz konusu kişilerle ilgili çalışma yapıldığı anlatılan iddianamede, araştırmada "örgüt liderinin listeye eklenen şahıslara bizzat dua edeceği" söylemiyle örgütsel motivasyon sağlanmaya çalışıldığı ve listenin, örgüt elebaşı Gülen'in "Mizandan kırmızı pasaport ile geçecek 1000 kişi var." sözünde geçen liste olduğu belirtiliyor.

İddianamede, Kaynak Holding AŞ ve bağlantılı şirketlerle ilgili, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar’da Kaynak Dış Ticaret AŞ’ye ait iş yerinde yapılan arama sonucu ele geçirilen harddisk içeriğinde "dua listesi" adlı bir excel dosyası bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, tespit edilen listede adı geçip açık kimlik bilgileri belirlenen 33 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, 33 kişinin örgüt içerisinde imam/yönetici konumunda olduğu, 9 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısının akrabası olduğu, 47 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasındaki yöneticilerin akrabaları olduğu, 168 kişinin ByLock kullanıcısı olduğu, 70 kişinin FETÖ/PDY bağlantılı KHK/ihraç kaydının bulunduğu, 475 kişinin FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydının olduğu, 1 kişinin 15 Temmuz 2016 darbe girişimine darbe yöneticisi olarak fiilen iştirak ettiği, 1 kişinin 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi esnasında İstanbul TRT Ulus Binası baskınını organize eden şahıslardan olduğu, 177 kişinin de KHK ile kapatılan sendikalar/derneklerde yönetici, kurucu veya üye kaydının bulunduğunun belirlendiği aktarılıyor.

İddianamede, listede adı yer alan 550 kişi hakkında farklı yerlerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar olduğu, 150 sanık açısından da suç yerinin başka cumhuriyet başsavcılıklarının yargı sınırlarında olduğu belirlenerek, toplam 700 sanık hakkında adli işlem yapılmak üzere ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına yönelik "yetkisizlik" kararları verildiği hatırlatılıyor.