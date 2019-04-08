İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik yapılan operasyonda ele geçen 944 kişilik ''dua Listesi'' isimli dosyaya ilişkin 49'u tutuklu 63 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde büyük salonda görülen ilk duruşmaya, 49 tutuklu sanık ve avukatları ile 9 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmada sanıkların yoklaması ve kimlik tespiti ile başladı. Bu işlemlerin ardından sanıklara yöneltilen iddianamedeki suçlamalara kısaca anlatıldı. Duruşmada daha sonra tutuklu sanıklar sırayla savunmalarının alınmasıyla kürsüye çağrıldı. Şu ana kadar savunması alınan 4 tutuklu sanık da ifadesinde, dua listesinin ne olduğunu ve adlarının bu listede neden var olduğunu bilmediklerini öne sürerek, örgüt talimatı sonrasında ( 1 Ocak 2014'ten sonra ) Bank Asya'ya yatırdıkları paraların örgüt amacıyla bu işlemi gerçekleştirmediklerini şahsi amaçlar için yatırdıklarını öne sürdü. Bu sanıklar ayrıca haklarındaki dijital delilleri de kabul etmeyerek tüm suçlamaları reddetti.

Duruşma diğer tutuklu sanıkların savunmasının alınmasıyla sürüyor. Bu arada duruşmanın, yarın ve çarşamba günü de süreceği öğrenildi. -İddianamede ve ceza istemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terör Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding AŞ ve bağlantılı şirketlerle ilgili, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve suçtan Kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar’da Kaynak Dış Ticaret AŞ’ye ait iş yerinde yapılan arama sonucu ele geçirilen harddisk içeriğinde "dua listesi" adlı bir excel dosyası bulunduğu belirtildi. Bu listenin birinci sırasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere toplam 944 kişinin isminin geçtiğinin belirlenmesi üzerine söz konusu kişilerle ilgili çalışma başlatıldığı anımsatılan iddianamede, yapılan araştırmada, "örgüt liderinin listeye eklenen şahıslara bizzat dua edeceği" söylemleriyle örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığı ve örgüt elebaşısının Gülen'in 'Mizandan kırmızı pasaport ile geçecek 1000 kişi var' sözünde geçen liste olduğu belirtildi.

İddianamede, tespit edilen listede adı geçip açık kimlik bilgileri belirlenen 33 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, 33 kişinin örgüt içerisinde imam/yönetici konumunda olduğu, 9 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısının akrabası olduğu, 47 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasındaki yöneticilerin akrabaları olduğu, 168 kişinin ByLock kullanıcısı olduğu, 70 kişinin FETÖ/PDY bağlantılı KHK/ihraç kaydının bulunduğu, 475 kişinin FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydının olduğu, 1 kişinin 15 Temmuz 2016 darbe girişimine darbe yöneticisi olarak fiilen iştirak ettiği, 1 kişinin 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi esnasında İstanbul TRT Ulus Binası baskınını organize eden şahıslardan olduğu, 177 kişinin de KHK ile kapatılan sendikalar/derneklerde yönetici, kurucu veya üye kaydının bulunduğu" belirlendi. İddianamede, listede adı yer alan 550 kişi hakkında farklı yerlerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar olduğu, 150 şüpheli açısından da suç yerinin başka cumhuriyet başsavcılıklarının yargı sınırlarında olduğu belirlenerek, toplam 700 şüpheli hakkında adli işlem yapılmak üzere ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına yönelik "yetkisizlik" kararları verildiği hatırlatıldı.