HABER

FETÖ'nün Düzce'deki iş adamları yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

Aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada, 23 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı - Heyet, 4 sanığa "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 9 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi - Mahkeme heyeti, dosyasının ayrılmasına karar verdiği İsmail Çolak'ın mevcut delil durumu göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada 23 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 aydan 7 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, dosyasının ayrılmasına karar verdiği İsmail Çolak'ın, mevcut delil durumu göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Çolak, tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, yargılamanın tamamlandığını ve kararın açıklanacağını bildirdi.

Heyet, 23 sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. 4 sanığı "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 9 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen oranda hapse mahkum eden heyet, 3 sanığın dosyasının tefrik edilmesini kararlaştırdı.

Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında adli kontrol hükümlerinin devam etmesine karar veren heyet, 16 sanığın beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, dosyalarının ayrılmasına karar verdiği 5 firari sanık hakkında yakalama emrinin devamına hükmetti.

Heyeti, "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın dosyasının tefrikine hükmederek, mevcut delil durumu göz önüne alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, DÜSİAD çatısı altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer veriliyordu.

İddianamede, 52 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla on beşer yıl hapis cezası talep ediliyordu.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Bilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldıBilal Erdoğan, Manavgat'ta cami açılışına katıldı
'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DÜSİAD Düzce FETÖ/PDY davası

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

Okul bahçesinde kahreden ölüm! Top oynuyordu ve...

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.