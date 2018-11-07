"Bank Asya hesabımı, üniversite-banka anlaşması nedeniyle açtım. Yoksa o bankayla çalışmak benim isteğim değildi, maaşımı oradan alıyorum. Haliyle de tüm bankacılık işlemlerini oradan yapıyordum. İddianamede yer alan talimatla bankaya para yatırmak gibi bir durum söz konusu değil. Çocuğumu, rahatsızlığı nedeniyle Fatih Koleji'ne gönderdim. O zamanlar belediye başkanı, emniyet müdürü hatta rektörün çocukları da orada okuyordu."

Tutuksuz sanık eski başhekim yardımcısı H.U, çalıştığı mesai arkadaşları tarafından iftiraya uğradığını ileri sürdü. Haksız yere yargılandığını iddia eden H.U, şöyle konuştu:

Sanık S.Ç. de daha önceki savunmalarına katıldığını belirterek, tahliyesini istedi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların da savunmasını alan heyet, duruşmaya yaklaşık 15 dakika ara verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar B.Y, C.Ç. ve H.B'yi, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.

R.S. ve S.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

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- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında eski Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bünyamin Dikici'nin de bulunduğu 77 sanığın, örgüt tarafından organize edilen sohbetlere katıldıkları ve talimat ile Bank Asya'ya para yatırdıkları bilgisi yer alıyor.

İddianamede, 77 sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan beşer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

