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FETÖ'nün Düzce'deki "yasa dışı dinleme" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

Düzce'de FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, dönemin İl Genel Sekreter Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimini dinledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 13 tutuksuz polisin yargılanmasına devam edildi

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma sonunda, dönemin İl Genel Sekreter Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimini dinledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 13 tutuksuz polisin yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, iki tutuksuz sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Diğer sanıklar, duruşmaya Elazığ ve Adana'dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, gerçekleşen eylemler yönünden, olayların yaşandığı tarihten itibaren sanıkların kullandığı cep telefonlarının HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından (BTK) istenmesini talep etti.

Mütalaada, sanıkların diğer FETÖ davalarında yargılanan "emniyet mahrem imamları" ile irtibatlarının olup olmadığının tespit edilmesi için İl Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şubesinden tespit tutanağı istenmesine karar verilmesini talebinde bulunuldu.

Sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanıkları duruşma zaptına işledi.

Sanık H.T, suçsuz olduğunu savunarak beraatine karar verilmesini istedi.

Diğer sanık M.A. da mütalaaya karşı bir diyeceğinin bulunmadığını belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer sanıkları ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların, olayların yaşandığı tarihten itibaren cep telefonlarının HTS kayıtlarının BTK'dan sorulmasına karar vererek, duruşmayı 14 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak, "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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