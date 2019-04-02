Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma sonunda, dönemin İl Genel Sekreter Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimini dinledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 13 tutuksuz polisin yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, iki tutuksuz sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Diğer sanıklar, duruşmaya Elazığ ve Adana'dan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, gerçekleşen eylemler yönünden, olayların yaşandığı tarihten itibaren sanıkların kullandığı cep telefonlarının HTS kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığından (BTK) istenmesini talep etti.

Mütalaada, sanıkların diğer FETÖ davalarında yargılanan "emniyet mahrem imamları" ile irtibatlarının olup olmadığının tespit edilmesi için İl Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM) Şubesinden tespit tutanağı istenmesine karar verilmesini talebinde bulunuldu.