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FETÖ'nün Ege Bölgesi mahrem yapılanmasında 25 kişiye gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

 İZMİR'de FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Ege Bölgesi mahrem yapılanmasına yönelik 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Ege Bölgesi mahrem yapılanmasına yönelik 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar aralarında öğretmen ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Örgütün TSK içerisindeki Ege Bölgesi ümit yapılanmasında yer aldıkları belirtilen şüpheliler arasında doktor, muvazzaf asker, TÜBİTAK görevlisi ve öğretmenlerin de bulunduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında 13 kişinin de arandığı bildirildi.

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