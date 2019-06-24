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FETÖ'nün "eğitim ablası"nın faaliyetleri iddianamede

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "eğitim ablası" olduğu iddia edilen ve ByLock kullandığı belirlenen tutuklu sanık Havva Y. hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - İddianamede, sanığın ByLock'tan gruptaki üyelere örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den gelen mesajları yönlendirdiği öne sürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "eğitim ablası" olduğu iddia edilen ve ByLock kullandığı belirlenen tutuklu sanık Havva Y. hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında mayıs ayında tutuklanan 47 yaşındaki sanıkla ilgili "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Havva Y'nin, ByLock yazışmalarında, gruptaki üyelere örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den gelen mesajları yönlendirdiği öne sürüldü.

Sanığın, FETÖ elebaşının, Hazreti Muhammed ile görüştüğü yalanını yaydığı belirtilen iddianamede, örgüt üyelerinden finansal taleplerde de bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, "Şüphelinin, telefon iletişim trafiği (HTS) kayıtlarının çözümlenmesi ve eşleştirilmesi sonucunda, haklarında yurt genelinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında işlem yapılan pek çok şahısla irtibatları bulunduğu tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Sanığın örgüt üyeleriyle paylaştığı, dini duyguları istismar içerikli mesajlardan birinde geçen ifadeler, iddianamede şöyle belirtildi:

"Kırıkkale'de işçi abilerle bir salondayız. Hocaefendi sohbet ediyor. Sinevizyonda yeşil bir listede Bank Asya'ya ve zor zamanlarda hizmetlere sahip çıkanların ismi var. 'İşte bunlar cennetlik liste.' diyor. Bir de kırmızı liste vardı. Bunlar da süreçten ayrılanlar. Hocaefendi bunların üzerine sohbet etti. Sohbetin sonunda 'Sorusu olan var mı?' diye sordu. Bir abimiz 'Süreç ne zaman bitecek?' diye sordu. Hocaefendi gülümsedi, 'Bu soruyu bekliyordum.' dedi. 'Bu sorunun cevabı, yan odada davanın sahibi var. O Hazreti Muhammed. Cevabı o versin.' dedi. Yan odadan Efendimizin sesi duyuldu. 'Dışarıdakiler içeridekilerle aynı seviyeye gelene kadar devam edecek.' dedi."

Sanık hakkında düzenlenen iddianamede, cep telefonundan yaptığı ByLock yazışmalarında, "Önemli listelerin cevşenlerin içinde flaş bellekte saklandıkları şeklinde bilgiler elde etmişler. Aramalarda cevşenlerin içine muhakkak bakıyorlarmış. Boyunlara takılanlar da dahil. Genel bir uyarı yapılmasında fayda var." telkininde bulunduğu da ifade edildi.

İddianamede, Havva Y'nin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock Eskişehir FETÖ

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