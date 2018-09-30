HABER

FETÖ'nün emniyet istihbarattaki yapılanması tanık ifadesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:17 | Son Güncelleme

Adana'da eski rütbeli emniyet mensubu 8'i tutuklu 36 sanığın "FETÖ/PDY üyeliği"nden yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski komiser itiraflarda bulundu - Eski komiser F.M'nin itiraflarından: - "Aytaç A. hakim ve savcı lojmanlarının kamerayla takip edilmesi, giriş çıkışların kayıt altına alınması için talimat verdi. Kamerayı takanlar ise bizim istihbarat personeliydi. Hakim ve savcılarla ilgili kayıt altına alınan görüntülerin taşınabilir belleğe kaydedildiğini bizzat gördüm" - "İsmail B. istihbarat şubeye personel alımı için FETÖ mensubu referanslı isimleri istiyordu. Ben de emniyet dışında benden sorumlu olan sivil mahrem imamla irtibata geçip konuyu söyledim. Benden sorumlu olan mahrem imam, polis memurlarının sivil abileriyle görüştü ve onlardan aldığı referans listesini bizzat İsmail B'ye verdim"

SATUK BUĞRAHAN TOPALOĞLU - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin eski rütbeli emniyet mensubu 8'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski komiser F.M, FETÖ'nün emniyet istihbarat şubedeki yapılanması ve yasa dışı dinlemelerle ilgili bilgi verdi.

F.M, itiraflarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen sanıklar eski emniyet müdürü İsmail B. ve istihbarat büro amiri Aytaç A. ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde birlikte çalıştıklarını söyledi.

İsmail B. ve Aytaç A'nın örgüte mensup olduklarını öne süren tanık F.M, kentteki usulsüz dinlemelerle ilgili İsmail B'nin dinlenecek kişilerin hakim ve savcı olduklarını bildiğini iddia etti.

Yargı mensuplarını usulsüz dinlemelere ilişkin gerekli belge tanzimini istihbarat büro amiri Aytaç A'nın yaptığını öne süren tanık F.M, şöyle devam etti:

''Aytaç A'nın hazırladığı evrakta benim adıma paraf açılan yere imzamı attım. Yapılan tüm dinlemelerin usulsüz olduğunu biliyordum. Bu, gayriahlaki bir dinleme yöntemiydi. Dinleme yapılmasının talimatını İstihbarat Şube müdürü İsmail B'ye kim nasıl verdi bilemiyorum. Bu, bir istihbarat ve örgütsel faaliyet olabilir. Ben bu konu yüzünden mesleğimden oldum. Ben İsmail B. ve Aytaç A'nın FETÖ/PDY mensubu olduğunu biliyorum.''

F.M, terör örgütü FETÖ/PDY'nin hakim ve savcıları izlemek istediğini ve bu takiple ilgili Aytaç A'nın kendisine bizzat talimat verdiğini iddia etti.

"Aytaç A. hakim ve savcı lojmanlarının kamerayla takip edilmesi, giriş çıkışların kayıt altına alınması için talimat verdi." beyanında bulunan F.M, şunları kaydetti:

"Kamerayı takanlar ise bizim istihbarat personeliydi. Hakim ve savcılarla ilgili kayıt altına alınan görüntülerin taşınabilir bir belleğe kaydedildiğini bizzat gördüm ancak şubede bunlara ilişkin hiçbir veri saklanmadı ve delil bırakılmadı. Bu konuda bize bir gerekçe söylemedi.

Zaten bu FETÖ'de bilmen gerektiği yere kadar bir konuya vakıf olursun."

- "FETÖ mensubu referanslı isimler"

FETÖ içinde kendisinden sorumlu mahrem imamın L.B. olduğunu ve istihbarat şubede göreve başladığında "mahrem imam" tarafından uyarıldığını belirten F.M, ''Sivil abilerimiz bize çalıştığımız birimlerde 'Şu personel bizdendir, şu elemanlar tehlikelidir, bazı hususlarda dikkatli olun.' gibi konularda bizi uyarmıştır. Bizimle ilgilenen sivil imam L.B. istihbarat şubede İsmail B. ve Aytaç A'nın bizden dediğini biliyorum.'' ifadelerini kullandı.

F.M, örgütün emniyet istihbarata personel alımı konusunda titiz davrandığını ve FETÖ referansı olup olmadığına dikkat ettiğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"İsmail B. istihbarat şubeye personel alımı için FETÖ mensubu referanslı isimleri istiyordu. Ben de emniyet dışında benden sorumlu olan sivil mahrem imamla irtibata geçip konuyu söyledim. Benden sorumlu olan mahrem imam, polis memurlarının sivil abileriyle görüştü ve onlardan aldığı referans listesini bizzat İsmail B'ye verdim.

Bu örgütte gizlilik ve rütbe farkından dolayı aynı ortam ve sohbet toplantılarında bulunmazdık.''

PARTNERKendimi öldürmeyi bile düşündümKendimi öldürmeyi bile düşündüm
MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya
Boğaz'ın rengi değişti Boğaz'ın rengi değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emniyet istihbarat eski komiser Etkin Pişmanlık itiraf

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

Boğaz'ın rengi değişti

Boğaz'ın rengi değişti

Son dakika! Edirne'nin Enez ilçesinde göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Edirne'nin Enez ilçesinde göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.