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FETÖ’nün ‘emniyet mahrem’ yapılanması operasyonunda 17 şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 09:34 | Son Güncelleme

Aksaray merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) ’emniyet mahrem’ yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan eski ihraç emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 17 eski emniyet mensubu adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerini engelleme ve deşifre etme çalışmaları kapsamında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski ihraç emniyet müdürlerinin de bulunduğu eski emniyet mensuplarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ’nün ‘emniyet mahrem’ yapılanması operasyonunda 17 şüpheli adliyede

Aksaray merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) ’emniyet mahrem’ yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan eski ihraç emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 17 eski emniyet mensubu adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerini engelleme ve deşifre etme çalışmaları kapsamında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski ihraç emniyet müdürlerinin de bulunduğu eski emniyet mensuplarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Aksaray merkezli, Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale illerinde 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 emniyet mensubu gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından sabah erken saatlerde Aksaray Adliyesine sevk edildi.

FETÖ’nün ‘emniyet mahrem’ yapılanması operasyonunda 17 şüpheli adliyede

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