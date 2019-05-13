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FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 64 eski polisten 46'sı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları öne sürülen 64 eski polisten 46'sı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde bulunduğu tespit edilen eski polis memuru 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli olmak üzere Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 46 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emniyet mahrem yapılanma FETÖ

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