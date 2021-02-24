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FETÖ’nün emniyet sorumlusu Özdil’in avukatı Karakuş’a 9 yıl 4 ay hapis

24.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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FETÖ’nün talimatıyla Bank Asya’ya yüklü miktarda para yatırdığı tespit edilen ve örgütün firari sözde emniyet sorumlusu "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil’in avukatı olan Orhan Karakuş’a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan avukat Orhan Karakuş’un yargılanmasına devam edildi.

FETÖ’nün talimatıyla Bank Asya’ya yüklü miktarda para yatırdığı tespit edilen ve örgütün firari sözde emniyet sorumlusu "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil’in avukatı olan Orhan Karakuş’a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan avukat Orhan Karakuş’un yargılanmasına devam edildi. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya Karakuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Davanın bugünkü celsesinde Karakuş ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Suçsuz olduğunu öne süren Karakuş, FETÖ ile irtibatının bulunmadığını savunarak, beraatını talep etti.
Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karakuş’u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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