FETÖ’nün emniyet yapılanması kitaplaştı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili daha önce 6 kitap yazan Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) Başkanı Muhammed Gömük, 506 sayfalık "FETÖ’nün Emniyet Yapılanması" isimli kitabını da okuyucuyla buluşturdu. Kitapta, hain örgütün emniyet içerisine nasıl sızdığı ve yapılandığı anlatılıyor.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarının tüm iddianamelerini kitaplaştırarak kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz dağıtım yapan Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu ve Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) Başkanı Muhammed Gömük’ün "FETÖ’nün Emniyet Yapılanması" adlı son kitabı raflardaki yerini aldı. FETÖ’nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına ilişkin iddianameyi içeren kitap, 506 sayfada örgütün tüm gerçek yüzünü anlatıyor. Kitapta yine, örgütün emniyete nasıl sızdığı, polislik sınavlarına nasıl nüfuz ettiği tüm gerçekliğiyle anlatılıyor.

"FETÖ’den destur almaksızın polis olmak neredeyse imkansız hale gelmişti"

Muhammed Gömük, yeni kitabıyla ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Gömük, "Bir ülkenin emniyet teşkilatını ele geçirmek demek, o ülkenin belini kırmak demekti" diyerek, şu açıklamayı yaptı:

"FETÖ, emniyet teşkilatını ele geçirebilmek için örgüt üyesi komiser ve emniyet müdürleri yetiştirerek işe başladı. Teşkilat içerisindeki FETÖ’cü yönetim kademesi, polis alımı sınavlarına nüfuz edebilecek güce eriştiğinde, açıktan polis memuru alımlarını da kontrol ederek tüm teşkilatın FETÖ’ye değiştirilmesi aşamasına geçti. 40 çeşit terör örgütünün faaliyette olduğu, ajanların cirit attığı, toplumsal olayların dur durak bilmediği, siyasi nabzın her zaman yüksek seyrettiği bir ülkenin emniyet teşkilatını ele geçirmek demek, o ülkenin belini kırmak demekti. FETÖ’nün istediği de tam olarak buydu ve durum artık öyle bir hal almıştı ki FETÖ’den destur almaksızın polis olmak neredeyse imkansız hale gelmişti. FETÖ’nün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına ilişkin iddianame ile KOM Daire Başkanlığının raporu bu gerçeği belgeliyor."

Öte yandan Gömük, kitabın teşekkür yazısında özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi telsiz konuşması yaparak, "Bütün arkadaşlarıma hitap ediyorum; bulundukları yerden kıpırdamayacaklar. Bulundukları yeri terk etmeyecekler" ifadelerini kullanarak kalkışmayı bastıran İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’a teşekkür etti.

TAY-DER Başkanı olan araştırmacı-yazar Gömük, daha öncede "FETÖ Ana Dava İddianamesi", "Yurtta Sulh İddianamesi", "Ver Papazı Al Papazı", "FETÖ’nün Jandarma Yapılanması", "ABD’nin Truva Atı Terör Örgütleri", "Ajan Misyonerlerin Türkiye’de Yıkıcı Bölücü Faaliyetleri" gibi 6 eseri daha okuyucuyla buluşturmuştu.

