FETÖ'nün emniyet yapılanması operasyonunda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, 1'i eski komiser, 1'i eski komiser yardımcısı, 21'i eski polis memuru olan, 21'i kamudan ihraç edilmiş, 2'si emekli toplam 23 şüpheli hakkında Ankara, Denizli, Kırşehir, Adana, Sivas, Muğla ve Bolu illerinde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.
ANKARA (DHA)
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