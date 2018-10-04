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FETÖ'nün "emniyet yapılanması" soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 12:51 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "emniyet yapılanması" soruşturması

TOKAT (AA) - Tokat'ta, yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 3 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 3 polis hakkında gözaltı kararı alındı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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FETÖ polis Tokat

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