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FETÖ'nün "emniyet yapılanması" soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:14 | Son Güncelleme

Hakkında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç edilen 3 polis yakalandı

Tokat'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski 3 polis gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 3 polis hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis, 3 zanlıyı gözaltına alarak emniyete götürdü.

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emniyet yapılanması FETÖ Tokat

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