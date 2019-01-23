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FETÖ'nün "emniyetin mahrem imamları" yapılanması davasında mütalaa

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 19:26 | Son Güncelleme

Örgütün Bolu'daki emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 12'si tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada iddia makamı, sanıkların 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 12'si tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, tüm sanıkların dijital materyal incelemesinin tamamlandığını açıklayarak, tutuklu sanık Ali Eryılmaz'ın "asim77" Adem Topal'ın "Ahmet1418" ve Ali Aktaşoğlu'nun ise "Kemal14" kullanıcı adlarıyla "ByLock" kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Bunun üzerine söz alan sanıkların avukatları, haklarındaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirtti.

Sanıklarla avukatlarının tevsi tahkikat talep durumlarını soran mahkeme heyeti, bu yönde talep olmayınca cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını sunması için söz verdi.

İddia makamı, tüm sanıklara atılı suçlardan 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre isteyen sanık avukatları, tutuklu müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu. Söz alan sanıklar da tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için duruşmayı 5 Mart'a erteledi.

Önceki duruşmalarda, tutuksuz sanık A.Ü. hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı eylemle alakalı başka bir kovuşturma olduğundan dosyasının birleştirilmek üzere ayrılmasına karar verilmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 42 sayfalık iddianamede, 13 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Emniyetin mahrem imamları FETÖ/PDY davası

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