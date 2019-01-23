Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 12'si tutuklu 13 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, tüm sanıkların dijital materyal incelemesinin tamamlandığını açıklayarak, tutuklu sanık Ali Eryılmaz'ın "asim77" Adem Topal'ın "Ahmet1418" ve Ali Aktaşoğlu'nun ise "Kemal14" kullanıcı adlarıyla "ByLock" kullandığının tespit edildiğini belirtti.

Bunun üzerine söz alan sanıkların avukatları, haklarındaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirtti.

Sanıklarla avukatlarının tevsi tahkikat talep durumlarını soran mahkeme heyeti, bu yönde talep olmayınca cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını sunması için söz verdi.

İddia makamı, tüm sanıklara atılı suçlardan 7 yıl altışar aydan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını talep etti.