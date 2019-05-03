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FETÖ'nün emniyetteki kripto soruşturmasında 8 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 21:25 | Son Güncelleme

Terör örgütünün, emniyet teşkilatındaki kripto yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında halen görevde olan polis memurlarının da yer aldığı 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün emniyet teşkilatındaki kripto yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 4'ü Başsavcılıkça, 7'si adli kontrol uygulanarak Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı, diğer 8 zanlı ise tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki kripto yapılanmasında yer aldıkları örgütün mahrem fişleme bilgilerinden deşifre edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir ve Manisa'da düzenlediği operasyonda, 3'ü görevde, diğerleri ihraç ya da emekli olan 19 polis gözaltına alınmış, bir zanlının firari olduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet FETÖ Kripto tutuklama

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