HABER

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:43 | Son Güncelleme

Haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları gerekçesiyle biri eski komiser, biri eski komiser yardımcısı ve 21'i eski polis memuru olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 23 zanlıdan 2'sinin emekli olduğu, diğerlerinin ise daha önce kamudan ihraç edildiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, Denizli, Kırşehir, Adana, Sivas, Muğla ve Bolu'da sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

PARTNERBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmazBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmaz
16 bin kilometrelik karla mücadele çalışması16 bin kilometrelik karla mücadele çalışması
Atatürk'e ikram edilen ekmeği 100 yıl sonra yeniden ürettiAtatürk'e ikram edilen ekmeği 100 yıl sonra yeniden üretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara emniyetteki mahrem yapılanma FETÖ

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Karnı burnunda uyuşturucu satmış! Hepsi ortaya çıktı

Fahrettin Altun'dan flaş Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Cumhurbaşkanlığı: Son derece endişe verici

Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

7 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Günlük burç yorumları 8 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

20 dakikalık kovalamaca! Araçtan inenlerin sayısı polisi bile şaşırttı

Araçtan inenlerin sayısı polisi bile şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.