ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün yöneticisi oldukları iddia edilen 12'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Ahmed Demir, Emrullah Yalaz, Ferhan Yılmaz, Harun Polat, Hasan Avcı, Murat Karaca, Mustafa Fidan, Salih Erden ve Yavuz Çakar ile bu davada tutuksuz yargılanan başka bir davanın tutuklu sanığı Serhat Ceylan hazır bulundu.
Diğer tutuklu sanıklardan Abdurrahim Sevinç, İnal Tunç ve Mesut Dokgöz duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Metin Şen'in firari olduğu belirtilirken sanık avukatları da duruşmada yer aldı.
Bazı tanıklar ile izleyicilerin de katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi.
Tanıklardan B.O. Kahramanmaraş SEGBİS'den duruşma salonuna bağlanarak bazı sanıkları tanıdığını belirterek bu sanıklarla sohbet ortamına katıldıklarını ifade etti.
Sanıklar ise savunmalarında evlere sohbete gittiğini kabul ederek dini saiklerle hareket ettiğini ve örgüt adına herhangi bir faaliyette bulunmadığını ileri sürdü.
Sanık avukatları da suçlamaları kabul etmeyip müvekkillerinin beraati ile tahliyelerine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti ise tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 5 aralık 2018'e erteledi.
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- İddianame
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin kapatılan okullarında yöneticilik yapmalarının yanı sıra devlet memuru, doktor, öğretmen ve veteriner hekim olan 14 sanığın, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yönetici sıfatıyla bulundukları belirtiliyor.
Sanıkların bu nedenlerle "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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