ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün yöneticisi oldukları iddia edilen 12'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Ahmed Demir, Emrullah Yalaz, Ferhan Yılmaz, Harun Polat, Hasan Avcı, Murat Karaca, Mustafa Fidan, Salih Erden ve Yavuz Çakar ile bu davada tutuksuz yargılanan başka bir davanın tutuklu sanığı Serhat Ceylan hazır bulundu.

Diğer tutuklu sanıklardan Abdurrahim Sevinç, İnal Tunç ve Mesut Dokgöz duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Metin Şen'in firari olduğu belirtilirken sanık avukatları da duruşmada yer aldı.

Bazı tanıklar ile izleyicilerin de katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi.

Tanıklardan B.O. Kahramanmaraş SEGBİS'den duruşma salonuna bağlanarak bazı sanıkları tanıdığını belirterek bu sanıklarla sohbet ortamına katıldıklarını ifade etti.