ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen 12'si tutuklu, biri firari 13 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklardan Emrullah Yalaz, Ferhan Yılmaz, Harun Polat, Hasan Avcı, Murat Karaca, Mustafa Fidan, Salih Erden ve Yavuz Çakar ile sanık avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Abdurrahim Sevinç, İnal Tunç, Mesut Dokgöz ve Serhat Ceylan ile bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşma, dava dosyasına giren bazı tanıkların talimatla alınan ifadeleri ile HTS kayıtlarının sunulması ve diğer delilere yönelik sanıkların savunmalarıyla sürdü.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaların asılsız ve iftira olduğunu öne sürdü.

HTS kayıtlarında örgüt üyeleri ile görüşmeleri tespit edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen bazı sanıklar, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.