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FETÖ'nün "Erzincan emniyetindeki mahrem yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:37 | Son Güncelleme

Örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgüt yöneticisi oldukları iddiasıyla 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle 12'si tutuklu, biri firari 13 sanığın yargılanmasına devam edildi - Savcı, esas hakkındaki mütalaasında 11 sanığın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, FETÖ/PDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen 12'si tutuklu, biri firari 13 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklardan Emrullah Yalaz, Ferhan Yılmaz, Harun Polat, Hasan Avcı, Murat Karaca, Mustafa Fidan, Salih Erden ve Yavuz Çakar ile sanık avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Abdurrahim Sevinç, İnal Tunç, Mesut Dokgöz ve Serhat Ceylan ile bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşma, dava dosyasına giren bazı tanıkların talimatla alınan ifadeleri ile HTS kayıtlarının sunulması ve diğer delilere yönelik sanıkların savunmalarıyla sürdü.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaların asılsız ve iftira olduğunu öne sürdü.

HTS kayıtlarında örgüt üyeleri ile görüşmeleri tespit edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen bazı sanıklar, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan Emrullah Yalaz, Ferhan Yılmaz, Harun Polat, Hasan Avcı, Mustafa Fidan, Salih Erden, Yavuz Çakar, Abdurrahim Sevinç, İnal Tunç, Mesut Dokgöz ile Serhat Ceylan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı, firari sanık Metin Şen ile benzer suçtan başka bir davada yargılanan Murat Karaca'nın dosyalarının ayrılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin sözleri sorulan sanıklar ise üzerilerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek savunma için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin kapatılan okullarında yöneticilik yapmalarının yanı sıra devlet memuru, doktor, öğretmen ve veteriner hekim olan 13 sanığın, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında "yönetici" sıfatıyla bulundukları belirtiliyor.

Sanıkların "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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dava Emniyet Erzincan FETÖ/PDY mahrem imam örgüt üyeliği

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