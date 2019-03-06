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FETÖ'nün "Erzincan emniyetindeki mahrem yapılanması" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

Örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgüt yöneticisi oldukları gerekçesiyle yargılanan 11 sanık, 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 10 ay hapis cezalarına çarptırıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve örgüt yöneticisi oldukları öne sürülen 11 tutuklu sanık, 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 10 ay hapis cezalarına mahkum edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emrullah Yalaz, Ferhan Yılmaz, Harun Polat, Hasan Avcı, Mustafa Fidan, Salih Erden ve Yavuz Çakar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Abdurrahim Sevinç, İnal Tunç, Mesut Dokgöz ve Serhat Ceylan ise duruşmaya bağlı bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanıklar, geçen celse sunulan esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptıkları savunmada, haklarındaki iddiaları reddedip terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri sürdüler.

Son sözleri sorulan sanıklar, beraat ve tahliye talebinde bulundular.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen cezalarda çeşitli nedenlerle artırım ya indirim uyguladığı sanıklardan Abdurrahim Sevinç, Emrullah Yalaz ve Yavuz Çakar'ı 10 yıl, İnal Tunç, Mesut Dokgöz ve Mustafa Fidan'ı 10 yıl 7 ay 15 gün, Salih Erden'i 10 yıl 10 ay, Ferhan Yılmaz ve Hasan Avcı'yı 9 yıl 4 ay 15 gün, Harun Polat'ı 8 yıl ve Serhat Ceylan'ı 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Ceylan'ı, tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye eden heyet, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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