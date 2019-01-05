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FETÖ'nün 'Erzurum bölge abisi' Trabzon'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

TRABZON'da polis tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY'nin 'Erzurum bölge abisi' olduğu iddia edilen F.S.

FETÖ'nün 'Erzurum bölge abisi' Trabzon'da yakalandı

Uğur AYDIN/TRABZON,(DHA) -TRABZON'da polis tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY'nin 'Erzurum bölge abisi' olduğu iddia edilen F.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Rize'de yürütülen soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan bir şüpheli için Trabzon İl Emniyet Müdürülğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından Akçaabat ilçesinde bulunan bir gaybubet evine yapılan operasyonda Erzurum'da FETÖ'ye müzahir kurumlarda çalıştığı, ByLock ve Bankasya hesabı olduğu ayrıca Trabzon'da, örgüt adına rehberlik faaliyeti yürüttüğü tespit edilen, 'Erzurum bölge abisi' olduğu iddia edilen F.S. yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 13 bin 400 dolar, bin 309 TL, 3 cep telefonu ve başka bir kişi adına düzenlenmiş bir kimlik kartı bulundu. Gözaltına alınan F.S. emniyete götürüldü.
BYLOCK KULLANICISI 12 KİŞİ YAKALANDI
Öte yandan Trabzon ve İstanbul’da düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 kişi yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Aralarında, aktif olarak görev yapan hemşire, avukat ve aynı zamanda Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi, özel sektör çalışanı, ev hanımı, ihraç öğretmen ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 5’i kadın, 7’si erkek olmak üzere 12 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
8 İLDE FETÖ OPERASYONU: 13 GÖZALTI
Ayrıca Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Trabzon merkezli olarak İstanbul, Ankara, Çorum, Hakkari, Burdur, Diyarbakır ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen, 1 aktif görevli üsteğmen, 4 aktif görevli, 1 ihraç ve 1 istifa olmak üzere toplam 6 astsubay, 1 aktif görevli uzman çavuş, 1 aktif görevli sivil memur ve 3 ihraç askeri okul öğrencisi olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 13 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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FETÖ'nün 'Erzurum bölge abisi' Trabzon'da yakalandıFETÖ'nün 'Erzurum bölge abisi' Trabzon'da yakalandı

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