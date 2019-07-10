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FETÖ'nün eski 'Isparta il imamı' hücre evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) daha önce 'Isparta il imamı' olarak görev yaptığı belirlenen E.E.

FETÖ'nün eski 'Isparta il imamı' hücre evinde yakalandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) daha önce 'Isparta il imamı' olarak görev yaptığı belirlenen E.E. ile karısı F.E. saklandıkları hücre evinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan ve bir dönem örgütte 'Isparta il imamı' olarak görev yaptığı belirlenen E.E. ve eşi F.E.'nin Denizli'de saklandığı bilgisini aldı. Şüphelilerin evine dün sabah operasyon düzenleyen ekipler, örgütte ayrıca 'Antalya eğitim danışmanlığı' görevi de yaptığı belirtilen E.E. ve eşi F.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgüt üyelerine nakdi yardımda kullanıldığı değerlendirilen boş zarflar, dijital materyaller ile bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, polis ekiplerince bugün adliyeye sevk edildi.

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FETÖ'nün eski 'Isparta il imamı' hücre evinde yakalandı

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