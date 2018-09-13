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FETÖ'nün Eskişehir emniyet yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:21 | Son Güncelleme

12 sanığın beraat talepleri reddedildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan tutuksuz 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan polis memurlarının da arasında bulunduğu 12 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tanıkları dinledi. Mustafa D, sanıklardan dördünü tanıdığını belirterek, "Polis okulu zamanından tanıdığım isimler var. Sanıklardan C.A. ve Y.Ö. ile yine polis olan M.S'nın evinde 2011-2012 yıllarında sohbet etmek için toplanırdık. Örgütten 17-25 Aralık sürecinden sonra ayrıldım." dedi.

Örgütün sohbet toplantılarına katılmadığını belirten sanıklar ise tanık beyanını kabul etmedi.

Sanıkların beraat taleplerini reddedip mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, iddia makamının esasa ilişkin mütalaa vermesi için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eskişehir FETÖ

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