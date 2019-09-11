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FETÖ'nün Eskişehir'deki "askeri mahrem yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 14:02 | Son Güncelleme

Terör örgütünün Eskişehir'deki askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve bazıları ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 17 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı - Tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları ve bazıları gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 17 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme başkanının, tutuksuz sanıklardan Bayram G'nin, daha önceki ifadelerinde örgütle ilgili bildiklerini anlatmak istediğini söylediğini hatırlatması üzerine, sanık suçsuz olduğunu ve kandırıldığını öne sürerek beraatını istedi.

Tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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"askeri mahrem imam" yapılanma dava Eskişehir FETÖ

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