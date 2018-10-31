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FETÖ'nün 'ev abisi' Yunanistan sınırında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 17:11 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan ve FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu belirlenen K.Ö.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan ve FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu belirlenen K.Ö. (28), gözaltına alındı.
Edirne'de bulunan Rahmanca Piyade Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen K.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen K.Ö.'nün, FETÖ'ye bağlı evlerde 'ev abisi' olarak görev yaptığı belirlendi. K.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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