FETÖ'nün 'ev ablası', tüp bebek merkezinde yakalandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, örgütün 'öğrenci evleri'nde 'ev ablası' olduğu öne sürülen Hümeyra B.(30), tüp bebek tedavisi için geldiği tıp merkezinde yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Hümeyra B., dün merkez Meram ilçesindeki tıp merkezine giderek, tüp bebek tedavisi olmak için kayıt yaptırdı. Kayıt sistemini gören polisler, Hümeyra B.'nin 'FETÖ üyeliği'nden arandığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hümeyra B.'yi tıp merkezinde yakalayıp, gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen Hümeyra B.'nin, örgütün 'öğrenci evleri'nde 'ev ablalığı' tabir edilen görevi üstlendiği, şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ve kapatılan Bank Asya'da hesabının olduğu ileri sürüldü. Ayrıca Hümeyra B.'nin eşi Bilal B.'nin de örgütün kapatılan dershanesinde öğretmenlik yaptığı, hakkında 'FETÖ üyeliği'nden yasal işlem uygulandığı belirtildi.
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