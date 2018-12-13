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FETÖ'nün 'ev sorumlusu'na 6,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 12:28 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde 'ev sorumlusu' Ayşe Demir, tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde 'ev sorumlusu' Ayşe Demir, tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde 'ev sorumlusu' olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı saptanınca gözaltına alınan Ayşe Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demir'in 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya katılan Ayşe Demir, hakkındaki iddiaları reddedip, örgüt bağlantısı olmadığını savundu. Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanık Demir'in, 'ByLock' kullandığına ve tanık ifadelerinde örgütün 'ev sorumlusu' olarak görev yaptığının kesinlik kazandığına dikkat çekti. Mahkeme heyeti, mütalaanın ardından sanık Ayşe Demir'i 'silahlı terör örgütünü üye olma' suçundan 6 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıp, tutukluğunun devamına hükmetti.

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