FETÖ'nün 'Evlendirme Mesulü' hakimine 8 yıl 9 ay hapis cezası

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski Yargıtay hakimi ve örgütün izdivaç imamı olduğu belirlenen Ali Özel, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali Özel’in, Yargıtay Tetkik Hakimliği yaptığı dönemde, hakim-savcı adayları ile ilgili örgütün “Evlendirme Mesulü” olduğu ve bu kapsamda örgüt politikaları doğrultusunda ve örgüt üyelerinin örgütsel birlik ve bağlılığını sağlamak amacıyla evlendirilmeleri sürecinde aktif olarak görev aldığı ileri sürülmüştü.

Örgüt içerisindeki hakim-savcı adaylarını örgüt içi evlilik konusunda teşvik ettiği ve yönlendirdiği iddia edilen Ali Özel, bu amaçla evlilik adayları ile birebir görüşmeler yaptığı, formlar doldurttuğu, fotoğraflarını aldığı, evlilik adayı örgüt üyelerinin tanışmasını sağladığı, bu görevi için evini dahi bu işe tahsis ettiği iddia edilmişti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Özel ve avukatı katıldı. Duruşmada, 2 tanık ifadesi dinlendi. Sanık Özel son savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.