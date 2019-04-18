HABER

FETÖ'nün 'Evlendirme Mesulü' hakimine 8 yıl 9 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

 FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski Yargıtay hakimi ve örgütün izdivaç imamı olduğu belirlenen Ali Özel, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali Özel’in, Yargıtay Tetkik Hakimliği yaptığı dönemde, hakim-savcı adayları ile ilgili örgütün “Evlendirme Mesulü” olduğu ve  bu kapsamda örgüt politikaları doğrultusunda ve örgüt üyelerinin örgütsel birlik ve bağlılığını sağlamak amacıyla evlendirilmeleri sürecinde aktif olarak görev aldığı ileri sürülmüştü.  Örgüt içerisindeki hakim-savcı adaylarını örgüt içi evlilik konusunda teşvik ettiği ve yönlendirdiği iddia edilen Ali Özel, bu amaçla evlilik adayları ile birebir görüşmeler yaptığı, formlar doldurttuğu, fotoğraflarını aldığı, evlilik adayı örgüt üyelerinin tanışmasını sağladığı, bu görevi için evini dahi bu işe tahsis ettiği iddia edilmişti.  İstanbul 23.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski Yargıtay hakimi ve örgütün izdivaç imamı olduğu belirlenen Ali Özel, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali Özel’in, Yargıtay Tetkik Hakimliği yaptığı dönemde, hakim-savcı adayları ile ilgili örgütün “Evlendirme Mesulü” olduğu ve bu kapsamda örgüt politikaları doğrultusunda ve örgüt üyelerinin örgütsel birlik ve bağlılığını sağlamak amacıyla evlendirilmeleri sürecinde aktif olarak görev aldığı ileri sürülmüştü.

Örgüt içerisindeki hakim-savcı adaylarını örgüt içi evlilik konusunda teşvik ettiği ve yönlendirdiği iddia edilen Ali Özel, bu amaçla evlilik adayları ile birebir görüşmeler yaptığı, formlar doldurttuğu, fotoğraflarını aldığı, evlilik adayı örgüt üyelerinin tanışmasını sağladığı, bu görevi için evini dahi bu işe tahsis ettiği iddia edilmişti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ali Özel ve avukatı katıldı. Duruşmada, 2 tanık ifadesi dinlendi. Sanık Özel son savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özel'e ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığa verilen ceza miktarını dikkate alarak tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, bylock kullanıcısı olan şüpheli Ali Özel’in bylocktaki yazışmalarında Eagle ve Tango programlarının telefon ve tabletlere kurulması konusunda görüştüğü, örgüt talimatı ile himmet topladığı, topladığı himmetleri ne yapacağı hususunda sivil imamdan talimat istediği, topladığı himmetleri raporladığı, dağıtılacak himmet konusunda talimat aldığı belirtildi.

İddianamede şüpheli Özel'in, Gaziantep’ de gerçekleştirilecek örgütsel toplantı için görüştüğü, kurulacak istinaf mahkemeleri tayinleri ile ilgili görüştüğü ve bu hususta adliyedeki diğer hakim/savcılar ile ilgili saha çalışması kapsamında bilgi topladığı ve sivil imam ile paylaştığı, tayini konusunda örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettiğine dair ByLock yazışmaları bulunduğu kaydedildi.

EVLENDİRME MESULÜ

İddianamede, şüpheli Ali Özel’in, Yargıtay Tetkik Hakimliği yaptığı dönemde, hakim-savcı adayları ile ilgili örgütün “Evlendirme Mesulü” olduğu ve bu görevi sırasında “YÜCEL KOD” adını kullandığı, bu kapsamda örgüt politikaları doğrultusunda ve örgüt üyelerinin örgütsel birlik ve bağlılığını sağlamak amacıyla evlendirilmeleri sürecinde aktif olarak görev aldığı vurgulanarak, örgüt içerisindeki hakim-savcı adaylarını örgüt içi evlilik konusunda teşvik ettiği ve yönlendirdiği, bu amaçla evlilik adayları ile birebir görüşmeler yaptığı, formlar doldurttuğu, fotoğraflarını aldığı, evlilik adayı örgüt üyelerinin tanışmasını sağladığı, bu görevi için evini dahi bu işe tahsis ettiğinin tespit edildiği ve bu konuda 4 kişinin bu doğrultuda beyanın alındığına yer verildi.

Aynı zamanda HSK soruşturmasına da konu olan ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma kapsamında haklarında silahlı FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan şüpheli sıfatı ile soruşturma yapılan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının TOKİ Akabe Lojmanlarında 17 Temmuz 2016 günü yapılan arama ve diğer işlemler sırasında, soruşturma şüphelileri adliye lojmanının bahçesine getirildiklerinde, aynı lojmanda ikamet eden şüpheli Ali Özel’in gözaltına alınan hakim ve cumhuriyet savcıları ile örgütsel dayanışmasını göstermek ve haklarında soruşturma yapılan şüphelilere destek olmak amacı ile yanlarına gittiği belirtilen iddianamede, arama işlemleri bitene dek yanlarında durarak ve soruşturma şüphelileri ile birlikte hareket ederek örgütsel tavır sergilemesine ilişkin tespitlerin bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, silahlı FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve benimseyerek yer alan şüphelinin, süreklilik arz eden eylemleri ile silahlı FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi olduğu ve bu suçtan cezalandırılması istenmişti.

PARTNERSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyorSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aksaray’daEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aksaray’da
Hollanda Kraliyet Donanması gemisi İstanbul'a demirlediHollanda Kraliyet Donanması gemisi İstanbul'a demirledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Selen Görgüzel'in 'beton delici' ile imtihanı

Selen Görgüzel'in 'beton delici' ile imtihanı

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.