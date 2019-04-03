HABER

FETÖ’nün 'evlendirme sorumlusu' 2 kadına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yurtlarında çalışan ve evlendirme sorumlusu oldukları iddia edilen 2 kadından biri 6, diğeri 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ali Naki ERDĞOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yurtlarında çalışan ve evlendirme sorumlusu oldukları iddia edilen 2 kadından biri 6, diğeri 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Reyhan Karakoç ve Vesile Cengiz ile avukatları katıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kapatılan öğrenci yurtlarında çalışan ve ‘evlendirme’ sorumlusu oldukları öne sürülen sanıklar haklarındaki suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Reyhan Karakoç’a örgüt üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay, Vesile Cengiz’e ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Batman'da 2 gündür aranan 3 yaşındaki Fatih ölü bulunduBatman'da 2 gündür aranan 3 yaşındaki Fatih ölü bulundu
Tartışma sırasında tespihini koparan arkadaşını vurduTartışma sırasında tespihini koparan arkadaşını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.