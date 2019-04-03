FETÖ’nün 'evlendirme sorumlusu' 2 kadına hapis cezası

Ali Naki ERDĞOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yurtlarında çalışan ve evlendirme sorumlusu oldukları iddia edilen 2 kadından biri 6, diğeri 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Reyhan Karakoç ve Vesile Cengiz ile avukatları katıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kapatılan öğrenci yurtlarında çalışan ve ‘evlendirme’ sorumlusu oldukları öne sürülen sanıklar haklarındaki suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Reyhan Karakoç’a örgüt üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay, Vesile Cengiz’e ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

