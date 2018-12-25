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FETÖ'nün "eyalet imamının" yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 18:21 | Son Güncelleme

Adana'da "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan hakkında dava açılan ve örgütün "eyalet imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme'' suçundan dava açılan ve örgütün "eyalet imamı" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Çetin C. ve avukatı katıldı.

Çetin C. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia etti.

ByLock programını telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını ileri süren sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması, örgütün Adana il yapılanmasında "Fatih eyalet imamı" olarak görev yapması, sanığın örgütün hücre evi olarak kullandığı gaybubet evinde yakalanması ve hakkında somut delil ve beyanların bulunması dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

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