Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Seyhan eyalet muhasebecisi" olduğu öne sürülen sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat Bağçeci ve avukatı katıldı.

Duruşmada, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanan E.A. tanık olarak dinlendi.

E.A, ifadesinde, kendisinin de örgüt içerisinde büyük bölge muhasebecisi olarak görev yaptığını ve Bağçeci'yi de tanıdığını söyledi.

Bağçeci'nin örgütsel olarak kendisinden üst konumda olduğunu belirten tanık E.A, şöyle devam etti:

"Fırat Bağçeci 2015 yılına kadar örgütte 'Seyhan eyalet muhasebecisi' olarak görev yaptı. Eyalet muhasebecisi, görev yaptığı yerde bulunan FETÖ yurtlarının gelir ve gider işlemlerini takip eder. Ayrıca ihtiyaca göre büyük bölgelerden para toplar. Bu paraları büyük bölge mesullerinden temin eder. Eyalet muhasebecisi tecrübeli kişilerden seçilir ve emirleri eyalet imamından alır. Örgüt içerisinde her senenin başında bir bütçe hesaplaması yapılır."