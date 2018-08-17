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FETÖ'nün "eyalet talebe mesulüne" 8 yıl 9 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:44 | Son Güncelleme

Adana'da hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "Çukurova eyalet talebe mesulü" olduğu iddia edilen tutuklu sanık 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "Çukurova eyalet talebe mesulü" olduğu öne sürülen sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdülsamet Serin, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Serin, darbe girişimine katılmadığını ve destek vermediğini savundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Serin, "FETÖ üyesi değilim. Örgüte ait ByLock ve diğer programları kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde "Semih" kod adını kullanması, şifreli haberleşme programı ByLock, Eagle ve Falcon kullanıcısı olması nazara alınarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

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