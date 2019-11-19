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FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:03 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 19 ilde yürütülen operasyonda 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şahıslardan 56’sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 19 ilde yürütülen operasyonda 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şahıslardan 56’sı yakalandı. Örgütün, yeraltı bankacılığı türü olan "Hawala" sistemi ile ülkeye yaklaşık 20 milyon dolar soktuğu ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Bu kapsamda örgüte finans sağladığı tespit edilen, aralarında döviz bürosu yöneticilerinin de bulunduğu 79 zanlı hakkında Ankara merkezli 19 ilde gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 56 şüpheli yakalanırken diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Öte yandan başsavcılık tarafından yürütülen operasyonun detayları da ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre örgütün yeraltı bankacılığı türü olan Hawala sistemiyle yaklaşık 20 milyon doları ülkeye soktuğu belirlendi. Ayrıca kaçak yolla ülkeye sokulan paraların terör örgütü üyelerine dağıtıldığı tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da örgüt üyelerine verilmek üzere hazırlanan yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

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