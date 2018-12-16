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FETÖ'nün finansçısı gaybubet evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 10:06 | Son Güncelleme

ADANA'da FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinin tespitine yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapan polis ekipleri, örgütün sözde Şanlıurfa il imanına bağlı olarak finans işlerine baktığı belirlenen A.Ç.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinin tespitine yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapan polis ekipleri, örgütün sözde Şanlıurfa il imanına bağlı olarak finans işlerine baktığı belirlenen A.Ç. ile eşi A.Ç.'yi yakaladı. Ayrıca yapılan çalışmalarda FETÖ firarisi 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün il genelindeki gaybubet evlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, polis ekipleri, istihbarat birimlerinin desteğiyle tespit edilen bir gaybubet evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan A.Ç. ile aynı suçtan aranan eşi A.Ç.'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin, FETÖ'nün sözde Şanlıurfa İl İmamı ile yardımcısı tarafından verilen talimatları yerine getirdiği, örgütün finans işlerine baktığı öğrenildi.
2 ÖRGÜT ÜYESİ YAKALANDI
Öte yandan, Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan D.E. isimli kadın şüpheli ile Adıyaman Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan M.B.G., saklandıkları yakınlarının evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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