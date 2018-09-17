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FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 18:53 | Son Güncelleme

"Himmet" adı altında para toplayıp FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla, TMSF yetkililerinin kayyum olarak atandığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi - Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi

İSTANBUL (AA) - İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, Bank Asya'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında para topladıkları iddiasıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum olarak atandığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, iddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmaları alınmaya başlandı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Fehmi Bayraktar, iddianamede belirtildiği gibi örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmadığını, birilerinin talimatıyla böyle bir program indirmediğini öne sürdü.

Örgütün talimatıyla Bank Asya'da hesap artışının gerçekleşmediğini savunan Bayraktar, "Giriş katında bir evim bulunuyordu, bu eve 2 kez hırsız girdi. Ben de bu nedenle satıştan dolayı elde ettiğim parayı Bank Asya'ya yatırdım. Bu nedenle artış gözükmektedir. Yurt dışı seyahatlerimin hepsi gezi amaçlıdır. Hayatımın hiçbir döneminde terör örgütü üyesi olmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

İnşaat mühendisi olduğunu belirten tutuklu sanık Mustafa Topal da bir inşaat şirketi kurduğunu, bazı inşaat şirketlerine danışmanlık ve gayrimenkul hizmeti verdiğini, bunun yanında şantiye şefliği de yaptığını söyledi.

İddianamede FETÖ ile iltisakı olduğu belirtilen kişilerle yaptığı işler nedeniyle kısa süreli çalıştığını ifade eden Topal, bu kişilerin o dönemde örgüt üyesi olduğunu bilmediğini öne sürdü. Bank Asya'daki para artışının sattığı daireler nedeniyle olduğunu savunan Topal, faizsiz bir banka ve kar dağıtım payının yüksek olması nedeniyle bu bankayı seçtiğini iddia etti.

Tutuklu sanık Hacı Ali Arıkan da FETÖ'ye ait olduğunu bilmediği bir yurtta danışmanlık ve güvenlik işlerinde çalıştığını, yurdun kamera sistemlerini yaptığını söyledi.

Burada çalışırken Adem S. tarafından kendisine iş teklifi yapıldığını kaydeden Arıkan, "Bu kişinin çeklerinin takibini yapardım. Çeklerin arkasında bazı şekil ve işaretler vardı. Ancak ben bunların ne anlama geldiğini bilmiyordum. Hiç sormadım, çeklerin arkasındaki yazıların ne anlama geldiğini. Adem Temel isimli bir şahıs da bana kriptolu bir mesajlaşma programı yükleyeceğini söyledi. Ben böyle bir şeye gerek olmadığını söyledim. O da bana bu programdan dua paylaşımı yapacağını söyledi ve ByLock yükledi. Ancak ben bu programı mesajlaşmak için hiç kullanmadım." şeklinde savunma yaptı.

Söz alan bazı sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Duruşma sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Dumankaya İnşaat' FETÖ

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