FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava

Bank Asya'da maaş hesabının bulunduğunu kaydeden Göktaş, "2013 Eylül'de evlendim. 2014 Ocak'ta düğün takılarımı bankaya yatırdım ve bu nedenle artış gözüküyor. 2014 Ağustos ayında çocuğum dünyaya geldi ve 2 ay sonra sünnet oldu. Oradan gelen paraları da bankaya yatırdım. 2 hattımda da ByLock kullanıcısı olduğum iddia ediliyor ama ben bu programı kesinlikle kullanmadım." şeklinde savunma yaptı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, savunma yapan tutuklu sanık Necati Göktaş, Nisan 2016'da gözaltına alındığını, savunmasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen için "din alimi" ifadelerini kullandığını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ elebaşı Gülen'i "terör örgütü lideri" olarak gördüğünü söyledi.

İSTANBUL (AA) - İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, Bank Asya'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında para topladıkları iddiasıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum olarak atandığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı.

Tutuklu sanık Mehmet Sever de çocuğunun okula kayıt olduğunu, okul taksitlerini Bank Asya'ya yatırdıklarını ifade etti. Daha sonra abisinin faizsiz banka tavsiyesiyle ticari amaçla da bu bankayı kullandığını söyleyen Sever, iddia edildiği gibi "burs" ve "himmet" amacıyla bu hesapları kullanmadığını öne sürdü.

Dumankaya İnşaat'ın eski genel müdürü tutuksuz sanık Abdullah Yazıcı ise "Dumankaya İnşaat'ta direktör olarak çalışıyordum. Daha sonra direktörün üst pozisyonu olan genel müdürlük pozisyonu açıldı. Ben genel müdürlüğü talep ettim. Olmayınca tazminatımı alıp ayrıldım." diye konuştu.

Daha sonra kendi şirketini açtığını ve inşaat yaptığını belirten Yazıcı, Uğur Dumankaya'nın kendisine 2015 yılında 22 bin lira maaşla genel müdürlük teklif ettiğini, kendisinin de bu teklifi kabul ettiğini dile getirdi.

Dumankaya İnşaat'ta birçok projede sıkıntı olması nedeniyle kendisine bu teklifin yapıldığını ve göreve geldikten sonra birçok sorunu çözdüğünü iddia eden Yazıcı, "Gizli tanığın iddia ettiği gibi taşeron firmalardan 'himmet' ve 'burs' paraları topladığım söylemleri yalandır. Himmet ödemediği için hak edişleri vermediğim iddialarını da kabul etmiyorum. Seçim zamanında FETÖ davalarında sanık olan Ali Fuat Yılmazer'e oy verilmesi yönünde işçilere çağrı yaptığım iddiaları da reddediyorum. Hayatım boyunca bağımsız olan hiçbir adayı desteklemedim. Örgüte ait kişilerin şirkete geldiğine veya şirketin 'himmet' adı altında para aldığına da şahit olmadım." ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan bazı sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suça iştirak etmediklerini savundu.

Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

