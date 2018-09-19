FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, Bank Asya'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında para topladıkları iddiasıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum olarak atandığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 12'si tutuklu 24 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla bağlanarak savunma yapan tutuksuz sanık Taner Şentürk, Digitürk iptalini oturduğu evde çekmemesinden dolayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Örgüt mensuplarının belirttiği gerekçeleri dilekçesinde yazmadığını kaydeden Şentürk, "2010-2011'de Trabzonspor şampiyonluğa oynuyordu o yüzden almıştım, daha soran kötü oynamaya başladı. Bu nedenle de iptal ettim." diye konuştu.

KHK ile kapatılan şirketlerde SGK kaydının bulunmasıyla ilgili de savunma yapan Şentürk, Erzurum'da inşaat şirketinin muhasebesini tuttuğunu, kendisinin hangi şirketten SGK'lı gözüktüğünü bilmediğini iddia etti.