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FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

"Himmet" adı altında para toplayıp FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla TMSF yetkililerinin kayyum atandığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılanmasına devam edildi - Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi

İSTANBUL (AA) - İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, Bank Asya'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında para topladıkları iddiasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum atandığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması tamamlandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Abdullah Aslan, iddianamede iddia edildiği gibi FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "kanaat lideri" ifadelerini kullanmadığını öne sürdü.

Bank Asya'daki hesap artışı ve ByLock kullanıcısı olduğu iddialarıyla ilgili de savunma yapan Aslan, "Askere gitmeyi düşündüğüm için üniversite son sınıftayken aracımı sattım ve parayı Bank Asya'ya yatırdım. Talimat olduğu için yatırmadım, banka TMSF'ye devredildikten sonra da param orada kalmıştır. Şu anda da param oradadır. ByLock programını hiç kullanmadım. Telefonda nasıl yüklü olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık eski Bank Asya çalışanı Fikret Bayram, "Bu yargılandığımız dava Dumankaya İnşaat davası olarak biliniyor. Ben Maltepe şubesinde çalışıyorum. Dumankaya İnşaat'ın hiçbir bankacılık işlemi bu şubede yapılmamıştır. Sadece bir kişinin 2006-2008 arasında yaptığı işlemlerde eksik evrak olduğu için iddianamede suç isnat ediliyor. Benim 10 sene öncesini hatırlama imkanım yoktur." şeklinde savunma yaptı.

Bank Asya'da sadece 2014 yılında katılım hesabı açtığı iddialarını reddeden Bayram, "Ben bu yıldan önce de sürekli katılım hesabı açtım ve kapadım. Yatırımlarımı ya böyle ya da borsada değerlendiriyordum. Ben Bank Asya'da ayrıldıktan sonra banka TMSF'ye devredildikten sonra bile yatırımlarımı orada tuttum." diye konuştu.

Duruşmada savunma yapan bazı sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu, terör örgütü mensubu olmadıklarını iddia etti.

Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Dumankaya İnşaat' FETÖ himmet

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