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FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:11 | Son Güncelleme

"Himmet" adı altında topladıkları paraları FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla, TMSF yetkililerinin kayyum atandığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, Bank Asya'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında para topladıkları iddiasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum atandığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 12 tutuklu sanık ile aralarında Halit Dumankaya ile çocukları Semih Serhat Dumankaya, Uğur Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de bulunduğu 17 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşma sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.
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- İddianameden

İddianamede, sanıklardan Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Murat Koca, Ali Rıza Özbek ve Ahmet Akıncıoğlu'nun, "silahlı terör örgütü (FETÖ) yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar, 55 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanıklardan Göksel Işık hakkında ise etkin pişmanlıktan yararlandığı için "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, özellikle FETÖ adına kullanılan hesaplardaki çeklerin çoğunluğunun Dumankaya grup şirketlerine ait olduğu, şirket sahiplerinin örgüte kurban ve "himmet" adı altında para toplayarak finans kaynağı sağladığı öne sürülüyor.

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Dumankaya İnşaat' Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza İnfaz Kurumları

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