FETÖ’nün firari emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

Ankara’daki FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir emniyet müdürünün de olduğu belirtildi.

FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Türkiye genelinde 14 ByLock kullanıcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan eski emniyet müdürü firari Adem D., Ankara’daki evinde yakalandı. Adem D.’nin örgütün üst yönetimiyle irtibatı olduğu ve 2013 yılındaki Komiser Yardımcılığı Kursu Yazılı Sınavı’nın sızdırılması soruşturması kapsamında hakkında adli ve idari soruşturma bulunduğu öğrenildi.

