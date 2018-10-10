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FETÖ'nün firari "Kozan imam" yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

Adana'da görülen FETÖ/PDY davası kapsamında kırmızı bültenle aranan, örgütün "Kozan imamı" olduğu iddiasıyla Osmaniye'de gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı

Adana'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında kırmızı bültenle aranan, örgütün "Kozan imamı" olduğu iddiasıyla Osmaniye'de gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 1'i tutuklu 28 sanıklı FETÖ/PDY davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan eski öğretmen Nazım S'nin Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, eski öğretmeni saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan Nazım S. emniyetteki işlemlerin ardından Osmaniye Adliyesi'ne sevk edildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bağlanarak savunmasını yapan Nazım S. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın kaçma ve saklanma ihtimali ve suçun niteliği dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanığın tutuklanmasına karar verdi.

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