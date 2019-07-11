FETÖ'NÜN FİRARİLERİ: Darbe başarısız olunca Sikorsky ile Yunanistan'a kaçtılar

İSTANBUL (AA) - MURAT KAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, İstanbul Sancaktepe'deki General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası'ndaki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığında görevli olan ve 16 Temmuz 2016 sabahı, darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine 11308 kuyruk numaralı S-70 helikopteriyle Yunanistan'a kaçan Binbaşı pilotlar Ahmet Güzel ve Gençay Böyük, Yüzbaşı pilotlar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Uğur Uçan ve Süleyman Özkaynakçı, Astsubay teknisyenler Bilal Kurugül ve Mesut Fırat firar eden darbeciler arasında yer aldı. İstanbul genelindeki askeri birimlerde darbeci askerler tarafından bazı toplantılar gerçekleştirilirken, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığında da alay komutanının onayı alınmadan alay komutan yardımcısı Albay Ali Aktürk, bölük komutanı Yüzbaşı Abdullah Yetik ve tabur komutanı Davut Uçum tarafından 15 Temmuz gününe ait nöbet listelerinde yapılan gayri resmi değişikliklerle nöbetler 15 günlük yazıldı.

Alaydaki planlamalar rutin uygulamaya göre esasen haftanın ilk günü gerçekleştirilirken, Pilot Albay Ali Aktürk, 15 Temmuz'un 3-4 gün öncesinde Yarbay Davut Uçum'a, birkaç gün sonra özel bir operasyon yapılacağını söyleyerek bunu kimseyle paylaşmamasını istedi. Albay Ali Aktürk, Yarbay Davut Uçum ve Yüzbaşı Abdullah Yetik, hafta içi sürekli Yarbay Talip Güler'in ve Abdullah Yetik'in makam odalarında toplantılar yaptı, konuşulanları kimsenin duymaması için toplantı bitimine kadar müziğin sesini açtı. Talip Güler, Ahmet Güzel ve Abdullah Yetik, 15 Temmuz'da saat 18.30 - 19.00 arasında kışla yakınında bulunan bir alışveriş merkezine, Yunanistan'a firar eden diğer sanıklar Binbaşı Gençay Böyük, Yüzbaşılar Uğur Uçan ve Süleyman Özkaynak ile bir araya geldi. Görüşme yaptıkları sırada Davut Uçum'un Abdullah Yetik'i araması üzerine bu altı kişi, yan alay olan 23. Motorlu Piyade Alayı nizamiyesinden giriş yaparak 4. Kara Havacılık Alayı'na geçti. Hazırlık aşamalarından sonra Davut Uçum, darbe girişiminin yaşandığı akşam saat 21.20 sıralarında, 4 adet Sikorsky, bir de UH-1 tipi helikopterin uçuşa hazırlanması talimatını verdi. Sikorksy helikopterler Ahmet Göçer, Rifat Çelik, Mesut Fırat, Uğur Battal ve Mahmut Küçüközer, UH-1 tipi helikopter de Ahmet Göçer, Bilal Kurugül ve Mahmut Küçüközer tarafından uçuşa hazırlandı.

Sikorsky helikopter saat 21.35, 21.39, 21.45 ve 21.50'de peş peşe havalanırken, UH-1 de saat 24.00 sıralarında kalktı. - Darbe kalkışmasında aktif rol oynadılar 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığında görev yapan şüpheliler, darbe kalkışmasında aktif rol oynadı. Alay komutanlığından havalanan bir helikopter Cumhurbaşkanına suikast için giden timleri taşı, diğer 4 helikopter İstanbul'da işgal edilmesine karar verilen kritik noktalara teçhizatlı personel nakillerinde kullanıldı. Ayrıca alay pistine inen Cougar tipi helikopterler, sabaha kadar birçok kez iniş kalkış yaptı. Darbe kalkışması faaliyetlerinde bulunmak için Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan geldikleri anlaşılan MAK timlerinin sevkini sağladı. Bu helikopterlerin iniş ve kalkışlarında 4. Kara Havacılık Alayı'nda nöbetçi olan personel tarafından müdahalede bulunulmadı veya alay komutanına bilgi verilmedi. Alay pistinden peş peşe uçurulan helikopterlerden 11306 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterde Ahmet Güzel 1. pilot, Gençay Böyük 2. pilot ve ve Rifat Çelik teknisyen olarak görev aldı. Bu helikopterle Harp Akademilerinden 4 askeri personel (Albay Murat Divril, Binbaşı Ümit Keser, Yüzbaşı Yusuf Bakar ve Selim İstanbul) alınarak aprona götürüldü.

Tekrar havalanan araç, saat 23.30 sıralarında 66. Mekanize Tugay Komutanlığına iniş yaptı. Silahlı ve teçhizatlı 7 Harp Akademisi öğrencisi ve 15 astsubay öğrenciden oluşan timi alan helikopter, bu timi, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, buranın ele geçirilmesi ve kontrol altına alınması için görevlendirilen askeri birliğe takviye amacıyla götürdü. İniş için uygun bir alan aradıkları sırada helikopterden açılan ateş sonucunda Mehmet Güder isimli vatandaş şehit oldu, müşteki Ali Kara ise yaralandı. Bir süre sonra yeniden tugay komutanlığına geri dönen helikopter, saat 04.00 sıralarında 11306 kuyruk numaralı helikopterin mürettebatıyla birlikte Harp Akademilerine gitti. 17 kurmay öğrenci subayı alarak darbe girişimi kapsamında kontrol altına alınmak istenen Doğan Medya Center binasına götüren helikopter, emniyet güçlerinin silahla karşılık vermesi üzerine iniş yapamadı. Helikoptere açılan ateş sırasında Yüzbaşı Vural Dizdaroğlu ve Yüzbaşı Mehmet Kocatepe yaralandı. Bölgeye iniş yapamayan helikopter Topkule Kışlası'na geri döndü.

- Şile ormanından Yunanistan'a 8 asker kaçtı, 4 asker yakalandı Darbe kalkışması kapsamında, 4. Kara Havacılık Alayı'ndan diğer helikopterlerle birlikte saat 21.40 sıralarında havalanan 11308 kuyruk numaralı Sikorsky'de ise, Yüzbaşı Abdullah Yetik 1. pilot, Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı 2. pilot ve Astsubay Mesut Fırat ise teknisyen olarak görev yaptı. Öncelikle Yeşilköy Askeri Havalimanı apronuna iniş yapan ve darbe kalkışması kapsamında görev için hazır bekletilen helikopter, kalkışmaya müdahale eden emniyet güçlerinin ve tepki gösteren vatandaşların gelmesi, çatışmaların başlaması üzerine saat 02.00 sıralarında tekrar havalanarak 66. Mekanize Tugay Komutanlığı'na indi. Askerler saat 03.33'de harekat merkezinden sorumlu Yarbay Bayram Bekdemir ile görüştü. Alaydan havalanan 4. Kara Havacılık Alayına ait 2 Sikorsky ve bir UH-1 de tugay komutanlığına iniş yaptı. Saat 04.30 sıralarında 66. Mekanize Tugayı'nda emniyet güçlerinin müdahalesi sonrasında çatışmalar çıktı. Helikopterlerdeki 12 personel, saat 04.50 sıralarında binadan çıkarak 11308 kuyruk numaralı Sikorsky helikoptere bindi. Abdullah Yetik ve Ahmet Güzel'in kullandığı helikopter, Şile'de ormanlık bir alana iniş yaptı. Burada birkaç saat bekleyen askerler, Yunanistan'a kaçmaya karar verdi. Sanıklar Ahmet Güzel, Gençay Böyük, Süleyman Özkaynakçı, Mesut Fırat, Uğur Uçan, Ferudun Çoban, Abdullah Yetik ve Bilal Kurugül, diğer sanıklar Rifat Çelik, Mehmet Güngör, Fatih Mandacı ve Halil Can Akbaş'ı ormanlık alanda bırakarak, 11308 kuyruk numaralı Skorsky ile Yunanistan'a kaçtı.

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunmak için Muğla'ya hareket eden 14306 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterde bulunan personel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. 11070, 11306 ve 11308 kuyruk numaralı 3 adet Sikorsky ile 11309 kuyruk numaralı UH-1'de bulunan askerler ise, darbe kalkışması kapsamında İstanbul'da çeşitli faaliyetlerde bulunduktan sonra Yeşilköy askeri havalimanı apronunda buluştu. Emniyet güçlerinin buraya operasyon yapması sonrasında 4 helikopter buradan havalanarak 66. Mekanize Tugay Komutanlığına indi. - Alay komutanına yanlış bilgi verdiler Nöbetçi amir olan Yarbay Davut Uçum, uçuş yetkisi olmadığı halde ve alay komutanının bilgisi olmaksızın uçuşa çıktı. Helikopterin havalanmasından sonra emir komutayı Yarbay Talip Güler devraldı. 5 helikopter alaydan havalandığı sırada, alay vardiya nöbetçi subayı olan Teğmen Hüseyin Pehlivan, alay komutanını 23.00 - 24.00 saatleri arasında bir kez cep telefonu ile aradı ve "Kışla üzerinden helikopterlerin geçtiğini ancak bu helikopterlerin 4. Kara Havacılık Alayı'ndan kalkmadığını" söyledi.

Darbe kalkışmasını planlayanlar tarafından hazırlanan sözde "Sıkıyönetim Direktifi" isimli mesaj, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na saat 23.10 sıralarında gönderildi. Santral görevlisi Astsubay İsmail Yılmaz bu mesajı alarak Yarbay Talip Güler'e götürdü. Güler, alay komutanı olan Ali Rıza Şener'i telefonla arayarak mesajdan bahsetti ve "Gelirseniz siz de olaya dahil olursunuz, siz bilirsiniz, emre riayet edeceğiz aksi taktirde suç işlemiş oluruz ve yargılanırız" şeklinde sözler söyledi. Bunun üzerine alay komutanı Şener kışlaya gitmedi. Saat 23.15 sıralarında tam teçhizatlı 20-24 kişilik Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi, 23. Motorlu Piyade Alayı ile 4. Kara Havacılık Alayının kesiştiği noktadan, 4. Kara Havacılık Alayı'na giriş yaptı ve helikopter pistine geçti. Yarbay Talip Güler, timdeki kişilerle görüştü, sonrasında da hava kuvvetlerine ait 3 adet Cougar tipi helikopter alaya iniş yaptı. Helikopter, MAK timini alarak havalandı. - İş merkezi çatısında çatışma Yunanistan'a götürülen helikopterle, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, bazı sivil şahısların Digitürk ve TRT yayınlarının kesilmesini sağlamak için Ümraniye'den alındıkları, 2 rütbeli subay ve Hava Harp Okulu Öğrencilerinden oluşan 16 kişilik TİM ile birlikte Digitürk ve TRT binalarına ulaşılmaya çalışıldığı, trafiğin yoğunlaştığı ve vatandaşların sokaklara çıkmaya başlaması nedeniyle hareket kabiliyetinin yitirildiği, Albay Hamdi Acar'ın komutası altında bulunan askeri birlikle irtibat kurulduktan sonra yakınlarda bulunan bir iş yerinin çatısına çıktıkları, iş merkezinin bulunduğu binanın çatısından güvenlik güçlerinin ve toplanan sivil vatandaşların üzerine uzun namlulu silahlarla ateş edildiği, açılan ateş sonucu bölgede bulunan 2 sivil vatandaşın yaralandığı ve emniyet güçlerinin silahla karşılık vermesi üzerine şahısların helikopterle iş yeri çatısından havalanarak ayrıldığı tespit edildi.

Buradan havalanan helikopter, daha önceden planlaması yapıldığı gibi Ulus'taki TRT binasının yanındaki helikopter pistine gitti. Burada Niyazi Akalın, Harun Şahin ve Seyfullah Genç isimli şahıslar helikopterden inerek bina içerisine girdi ve TRT'de hazır bulunan asker şahıslara katıldı. Helikopter yeniden havalanarak teknik ve diğer askeri personeli Beşiktaş Vodafone Arena stadına bıraktı. Buraya bırakılan teknik personel yayınlarını kesmek üzere Digitürk'e götürüldü ve helikopter Tugay Komutanlığına geri döndü. - Emniyet güçlerinin vurduğu helikopter Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da, saat 21.50 sıralarında alaydan havalanan 11309 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterde ise 1. pilot olarak Yüzbaşılar Ferudun Çoban ve Halil Can Akbaş ile teknisyen Mehmet Güngör yer aldı. Helikopter Yeşilköy askeri havalimanı apronuna iniş yaptıktan yarım saat kadar sonra gelen talimatla tekrar havalanarak Kuleli Askeri Lisesi'ne götürüldü. Buradan bir yarbay ve iki yüzbaşı rütbeli personeli alarak havalanan ve tekrar Yeşilköy'deki aprona iniş yapan helikopterdekiler, apronda Hava Kuvvetleri'nden gelen yüksek rütbeli subaylarla görüştü.

Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet müdürlüğü yerleşkesini kontrol altına almaya çalışan askeri birliği takviye etmelerine ilişkin emir üzerine tekrar havalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu Vatan Caddesi'ne gelen sanıklar, helikopterle bina etrafında birkaç tur atarak iniş yapmaya çalıştı ancak emniyet güçleri tarafından ateş açılması üzerine araçları isabet aldı. İsabet alan helikopter saat 01.30 sıralarında olay yerinden ayrılarak Yeşilköy apronuna geri döndü. Emniyet güçlerinin aprona müdahalede bulunmaları üzerine diğer helikopterlerle birlikte havalanarak öncelikle 47. Motorlu Piyade Alayına iniş yaptı, yanlış bölgeye inildiği fark edilerek tekrar havalandı ve darbe girişimine iştirak eden diğer helikopterlerin de bulunduğu 66. Mekanize Tugayına iniş yapıldı. Adı geçen sanıklar, orada da çatışma çıkması üzerine diğer helikopterlerdeki personelle birlikte saat 04.50 sıralarında binadan çıkarak Yunanistan'a götürülen 11308 kuyruk numaralı helikoptere binip havalandı.

- Apronda bekletilen UH-1 Darbe girişiminde alaydan aynı zaman diliminde havalanan helikopterlerden biri olan 11070 kuyruk numaralı UH-1 tipi helikopterde ise, 1. pilot olarak Yüzbaşı Uğur Uçan, 2. pilot olarak Yüzbaşı Fatih Mandacı ve uçuş teknisyeni olarak da Astsubay Bilal Kurugül yer aldı. Bu helikopter de havalandıktan sonra diğer hava araçları gibi Yeşilköy Havalimanı Askeri aprona iniş yaptı ve

bir kısım helikopterlerin mürettebatı ile birlikte belirlenen bölgelere gönderildi. Bu helikopterler ile rütbeli personeller İstanbul genelindeki önceden tespit edilen bölgelere intikal ettirildi ancak UH-1 tipi helikopter, yapılacak görevlendirmelere göre havalanmak üzere hazır şekilde apronda bekletildi. Bir süre sonra emniyet güçlerinin bölgeye gelmesi ve müdahalede bulunması üzerine aralarında 11070 kuyruk numaralı helikopterin de bulunduğu tüm helikopterler, aprondan havalanarak 66. Mekanize Tugayına iniş yaptı. - Firari sanıkların faaliyetleri Yüzbaşı pilotlar Abdullah Yetik, Ferudun Çoban, Uğur Uçan ve Süleyman Özkaynakçı, Astsubay teknisyenler Bilal Kurugül ve Mesut Fırat) darbe girişimine katılan ve başarılı olamayınca Yunanistan'a kaçan firari şüpheliler, darbe girişimi faaliyeti sırasındaki eylemleri dava dosyalarında yer aldı.

Buna göre, Binbaşı pilot Ahmet Güzel, 3. Kolordu Komutanı emir subayıyken 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na bölük komutanı olarak atandı, ancak alayda 15 Temmuz itibariyle yeni görevine henüz başlamadı. Görev ve yetkisi olmaması, alaydaki görevine başlamasına rağmen 11306 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterin birinci pilotu olarak uçuşa katıldı. Helikopterle öncelikle Yeşilköy askeri havalimanı apronuna, burada bir süre bekledikten sonra tekrar havalanarak saat 22.00 sıralarında da Harp Akademilerine iniş yaptı. Buradan 4 askeri personeli alarak aprona döndü. Saat 23.30 sıralarında yeniden havalanan helikopter 66. Mekanize Tugay Komutanlığı'na iniş yaptı. Bu aşamadan sonra Güzel, aynı helikopterle darbe kalkışması kapsamında ele geçirilmek ve kontrol altına alınmak istenilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi ile Doğan Medya Center binasına takviye güç olarak askeri timleri intikal ettirdi. Güzel'in birinci pilot olarak uçuşa katıldığı helikopterden, Vatan Caddesi'nde bulunan kalabalığın üzerine ateş açılması sonucu bir vatandaş şehit oldu, bir vatandaş yaralandı.

66. Mekanize Tugay Komutanlığı'na helikopterle geri dönen Ahmet Güzel, darbe girişimine iştirak eden 7 askerle birlikte, 11308 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterle Yunanistan'a firar etti. Bu ülkede Yunanistan makamlarınca yakalandı. Pilot Binbaşı Gençay Böyük ise Ankara Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken suç tarihi öncesinde kurmaylık eğitimi için İstanbul Harp Akademileri Komutanlığına geldi. 15 Temmuz'da saat 18.30 - 19.00 arasında Yüzbaşılar Uğur Uçan ve Süleyman Özkaynak ile birlikte kışla yakınındaki Metro Garden adlı AVM'de diğer sanıklar Talip Güler, Ahmet Güzel ve Abdullah Yetik ile buluştu. Harp Akademilerinde kursiyer olmasına ve 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamasına rağmen, sivil kıyafetleriyle birinci pilotluğunu Ahmet Güzel'in yaptığı 11306 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterle, aynı eylemleri gerçekleştirip diğer helikopterle de Yunanistan'a firar etti. Darbe kalkışmasının gerçekleştiği tarihte 4. Kara Havacılık Alayı'nda bölük komutanı olarak görev yapan Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik de, darbe girişimi haftası içerisinde kışlada tabur komutanı Yarbaylar Talip Güler ve Davut Uçum ile Albay Ali Aktürk ile Güler'in makam odasında yapılan toplantılara katıldı.

Yetik, 14 Temmuz'da meydan harekat taburu nöbetçi subayı olarak görevlendirilen Üsteğmen Can Efe ile görüştü ve bu personelin nöbetini değiştirerek nöbet görevini Üsteğmen Mustafa Şen'e verdi. Nöbet görevi 24 saat esasına göre olmasına rağmen Mustafa Şen saat 17.00'den sonra çıkıp gidebileceğini, nöbeti alay vardiya nöbetçisi Teğmen Hüseyin Pehlivan'a devretmesi gerektiğini söyledi, Pehlivan'ı nöbet değişimiyle alay vardiya subayı olarak görevlendirdi. 15 Temmuz saat 16.00 sıralarında sanıklar Ferit Gök, Fatih Mandacı ve Halil Can Akbaş'a akşam uçuş olabileceğini söyleyerek alayda bulunmaları gerektiğini iletti. Saat 20.20 sıralarında alaydan 3 sivil araç, yan alay olan 23. Motorlu Piyade alayına gitti. Öndeki beyaz sivil araçta Abdullah Yetik, Talip Güler, Üsteğmen Salih Kukudasoğlu ve bir astsubay, ikinci cipte ise Yüzbaşı Ferudun Çoban ve 3 astsubay yer aldı. Camları filmli siyah renkli 3. araçta kimlerin bulunduğu tespit edilemedi. Şüpheli Abdullah Yetik, 11308 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterin 1. pilotu olarak uçuşa katıldı ve Yunanistan'a kaçana dek benzer eylemlerin içinde yer aldı.

- Alayda nöbeti devralan astsubay Pilot Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, suç tarihinde İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında kurmay öğrenci olarak eğitim aldı. Diğer sanıklarla bir AVM'de buluşan Özkaynakçı, darbe girişimi gecesi 11308 kuyruk numaralı Sikorsky marka helikopterin 2. pilotu olarak uçuşa katıldı ve Yunanistan'a kaçana kadar diğer firari sanıklarla aynı eylemlerde bulundu. Firari Astsubay Mesut Fırat'ın ise, darbe girişimi tarihinde, 4. Kara Havacılık Birlik Bakım ve Bakım Taburu nöbetçi astsubayı olarak görev yapan Astsubay Halil Şimşek'ten ısrarla nöbet değişimi istedi ve bu şekilde nöbeti devraldı. Görevi ve yetkisi olmadığı halde 11308 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterin teknisyeni olarak uçuşa katılan Fırat da, diğer sanıklar gibi eylemlere katılarak en sonunda Yunanistan'a kaçtı. Darbe girişimi gecesinde 4. Kara Havacılık Alayı'nda Arama Kurtarma Bekleme nöbetçi subayı olarak görev yapan Yüzbaşı Pilot Ferudun Çoban da, görevi ve yetkisi olmadığı halde 11309 kuyruk numaralı Sikorsky helikopterin 1. pilotu olarak uçuşa katıldı.

Çoban, öncelikle Yeşilköy Askeri Havalimanı apronuna iniş yaparak verilen görevler doğrultusunda helikopteri Kuleli Askeri Lisesi'ne ve 1. Ordu Komutanlığına götürdü, darbe girişimine iştirak eden rütbeli subayları alarak bildirilen bölgelere intikallerini sağladı. Taşıdığı personelle İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu Vatan Caddesi'ne gelen Çoban, bina etrafında birkaç tur atarak iniş yapmaya çalıştı ancak emniyet güçleri tarafından ateş açılması üzerine helikopteri isabet aldı. Çoban'ın yönetiminde tekrar tugaya iniş yapan helikopterdeki personel, Çoban ile birlikte Yunanistan'a götürülen helikoptere intikal ettirildi. FETÖ'nün darbe girişiminin planlandığı ve gerçekleştiği tarihlerde İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı'nda kurmay öğrenci olarak eğitim alan şüpheli Pilot Yüzbaşı Uğur Uçan da, 15 Temmuz'da saat 18.30-19.00 saatleri arasında, Yunanistan'a kaçan Binbaşı Gençay Böyük ve Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ile birlikte kışla yakınlarında bulunan AVM'de firari sanıklar Güler, Güzel ve Yetik ile buluştu.

Görevi ve yetkisi bulunmadığı halde darbe kalkışması kapsamında UH-1 tipi helikopterin birinci pilotu olarak uçuşa katılan Uçan, helikopteri Yeşilköy Askeri Havalimanı apronuna indirdi ve darbe girişimi kapsamında yapılacak görevlendirmelere göre apronda hazır olarak bekletti. Emniyet güçlerinin aprona müdahalesi sonrasında 66.Mekanize Tugay Komutanlığına helikopterle geri dönen Uçan, darbe girişimine iştirak eden 7 sanıkla birlikte 11308 kuyruk nolu Sikorsky tipi helikopterle Yunanistan'a firar etti. Aynı helikopterde teknisyen olarak bulunan ve alayda helikopteri uçuşa hazırlayan Astsubay Bilal Kurugül de, firar edenler arasında yer aldı. - Yunanistan'dan sınır dışı edilmeleri talebi Darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının ardından, intikal ettikleri Şile'deki ormanlık alanda 4 askeri bırakan ve Sikorsky ile Yunanistan'a kaçan 8 firari, bu ülkenin Dedeağaç Havaalanına 16 Temmuz'da öğlene doğru ulaştı, Yunanistan yetkili makamlarından iltica talebinde bulundu. Firari sanıklarla ilgili Yunanistan'dan Türkiye'ye sınır dışı edilmelerine yönelik talepte bulunuldu ve haklarında 20 Temmuz 2016 tarihli kararla "anayasayı ihlal" ile diğer suçlardan yakalama emri çıkarıldı.

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, 30 Ocak 2017 'de yakalama emirlerini güncelledi ve başsavcılık firariler hakkında iade talebini içerir evrak düzenleyerek Adalet Bakanlığı aracılığıyla 15 Ağustos 2016'da, Yunanistan makamlarına iletilmek üzere İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına gönderdi. İade talebinde, Yunanistan'a kaçan sanıkların darbe girişimine iştirak ettikleri, tartışmaya açık olmayacak şekilde ortaya konuldu ve darbe girişimi sırasında TSK'ya ait helikopterlerle havalanarak İstanbul'daki önemli noktalara askeri ve lojistik destek sağladıkları izah edildi. 8 darbeci asker hakkında 26 Ocak 2017'de de yokluklarında tutuklama kararı çıkarıldı. - Firarilerin iade talebine ret Firariler, Yunanistan'da basına yansıyan ifadelerine göre, "yaralı taşımak amacıyla görev yaptıklarını" beyan etti ancak iade yazısında, "4. Kara Havacılık Alayı'ndan kalkan 5 helikopterin ambulans helikopter olmadığı, taşıma görevi yaptığı, birlik komutanı ve nöbetçi subayın emri olmadan darbe girişimi kapsamında havalandıkları" açıklandı.

Yunanistan adli makamlarınca yapılan iade yargılaması sonucunda, Atina Temyiz Mahkemesi, 5 Aralık 2016 tarihli kararıyla Gençay Böyük, Ahmet Güzel ve Bilal Kurugül; 6 Aralık 2016 tarihli kararıyla Süleyman Özkaynakçı, Ferudun Çoban ve Abdullah Yetik; 8 Aralık 2016 tarihli kararıyla da Uğur Uçan ve Mesut Fırat hakkındaki iade taleplerinin reddine yönelik hüküm verdi ve karar aleyhine temyize gidildi. Yapılan temyiz yargılaması sonucunda Yunanistan Yüksek Mahkemesin'ce 8 şüpheliye yönelik iade talebinin tekrar reddedildi ve sanıklar sığınma başvuruları konusunda karar verilmek üzere 3 aylık gözetim altına alındı. Firari sanıklar hakkındaki yeni delil durumuna göre başsavcılıkça yeniden iade evrakı hazırlandı ve bakanlık aracılığıyla Yunanistan adli makamlarına gönderildi. 8 sanık hakkında yapılan bu iade talebi de reddedildi. - Helikopterdeki "dost düşman tanıma kodu" cihazı sökülmüş Yunanistan'a götürülen 11308 kuyruk numaralı Sikorsky helikopter, Yunanistan makamlarından 17 Temmuz 2016 günü teslim alındı, 4. Kara Havacılık Alayı'na getirildi ve gerekli incelemeler yapıldı.