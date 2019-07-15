FETÖ'NÜN FİRARİLERİ: KKK karargahında terör estiren albay

Altınsoy'a, KKK'deki darbe girişimi faaliyetlerini koordine etmenin yanı sıra dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına yardım etmesi görevi verildi.

AA muhabirinin dava dosyalarından derlediği bilgilere göre, Altınsoy, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olarak görev yapıyordu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) darbe faaliyetlerini yöneten, darbe karşıtı askerleri alıkoyan eski albay Nuh Altınsoy da firar eden darbeciler arasında yer alıyor.

TANJU ÖZKAYA/İSMET KARAKAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol oynayan, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan darbecilerden bazıları, başarısız olduklarını anlayınca yurt dışına kaçtı.

Darbe girişimi saatinin öne alınmasıyla ihanet faaliyetlerine başlayan Altınsoy, kendisi gibi FETÖ'cülerle son kez bir araya gelerek önceden belirlenmiş görev dağılımını gözden geçirdi.

Ardından kendilerine karşı çıkabileceklerini düşündükleri askerleri alıkoymaya başlayan Altınsoy ve beraberindekiler, ilk önce Orgeneral Çolak'ın koruma astsubaylarından Ayhan Çoban'a saldırdı.

Güvenlik kameralarının önünde yaşanan arbede esnasında Altınsoy, belindeki tabancasını aldığı koruma astsubayının ellerini ve ayaklarını bağlattı.

Bu şekildeki Çoban'ı yumruklayan Altınsoy, daha sonra nöbetçi astsubay Şaban Dökmeci ile koruma ekibinden uzman çavuş Yener Gürlek'i de silah zoruyla derdest etti.

Karargahta kontrolü sağlandıktan sonra saat 21.30'da koruma astsubayı Vahit Kucaklı'yı arayan Altınsoy, Orgeneral Başoğlu'nun yerini sordu.

Altınsoy, olumsuz cevap alınca bu defa Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak'a acil bilgi vermesi gerektiğini bildirerek Başoğlu'nun evde olduğunu öğrendi.

Altınsoy'un bu bilgiyi ilettiği darbeci albay Barış, Başoğlu'nu evinde alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürülmesi talimatını verdi.