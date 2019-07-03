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FETÖ'nün futbol yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 12:22 | Son Güncelleme

Eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan onbeşer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi - İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eksikliklerin tamamlanmasının ardından dosyanın, mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verdi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan onbeşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, dosyanın mütalaa hazırlanması için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, bu sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanıklardan Zafer Biryol'un kullandığı telefonda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kayıtlarıyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) istenen belgenin henüz mahkemeye gönderilmediği belirtildi.

Söz alan sanıklardan Bekir İrtegün'ün avukatı Fatih Uzun, dosyanın bu aşamada sürüncemede kaldığını söyleyerek, "Müvekkilimin diğer sanıklarla bağlantısı yok. Aynı dönemde değillerdir. Bu aşamada adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Bu sözlere tepki gösteren mahkeme heyeti başkanı Ömer Günaydın, "Sanıklarla nasıl bağlantısı yok? Açıkça söyleyeyim, ben buna inanmıyorum. Aralarında bağlantı var. Ama, 'transfer süreciyle ilgili mağdur olmuştur' dersen o ayrı bir şey." ifadesini kullandı.

Sırasıyla beyanda bulunan diğer sanık avukatları da eksikliklerin giderilmesi, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve dijital materyallerin iadesine yönelik taleplerde bulundular.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkında daha önce çıkarılan adli kontrol tedbirlerinin devamına ve dijital materyallerin iadesinin bu aşamada reddine hükmederek, eksikliklerin giderilmesi durumunda dosyanın, mütalaasını hazırlaması için İstanbul cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Heyet duruşmayı 24 Ekim'e erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede bazı sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını indirdikleri, örgütün bankasına para yatırdıkları ve sohbetlere katıldıklarına yönelik iddialar sıralanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Futbol yapılanması Zafer Biryol

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