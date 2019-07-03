FETÖ'nün futbol yapılanması davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan onbeşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, dosyanın mütalaa hazırlanması için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, bu sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanıklardan Zafer Biryol'un kullandığı telefonda FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kayıtlarıyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) istenen belgenin henüz mahkemeye gönderilmediği belirtildi.

Söz alan sanıklardan Bekir İrtegün'ün avukatı Fatih Uzun, dosyanın bu aşamada sürüncemede kaldığını söyleyerek, "Müvekkilimin diğer sanıklarla bağlantısı yok. Aynı dönemde değillerdir. Bu aşamada adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Bu sözlere tepki gösteren mahkeme heyeti başkanı Ömer Günaydın, "Sanıklarla nasıl bağlantısı yok? Açıkça söyleyeyim, ben buna inanmıyorum. Aralarında bağlantı var. Ama, 'transfer süreciyle ilgili mağdur olmuştur' dersen o ayrı bir şey." ifadesini kullandı.